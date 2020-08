Linea anti-Coronavirus. Salerno promossa dagli stranieri: “Qui ci sentiamo protetti”. C’è chi ha trascorso a Salerno il lockdown. Chi è arrivato da un paio di settimane. E chi solo da qualche giorno. Vengono dalla Cina, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Repubblica Ceca e dal Regno Unito, ognuno con il proprio bagaglio di cultura e di esperienze, con un differente sogno nel cassetto e con una storia da raccontare. Ma su un punto sono tutti d’accordo: in Campania, e nello specifico a Salerno, si respira un’atmosfera more relax rispetto al Covid-19. Wendy Wyver, primo consigliere bilaterale e politica esterna dell’ambasciata britannica di Roma, con il marito Jakob Lund e i figli Anna e Christian, ha scelto l’Accademia italiana di via Roma per perfezionare la lingua e trascorrere qualche giorno «in una cittadina veramente deliziosa». «Sono rimasta molto colpita dalla tempestiva risposta data dal governo italiano in merito all’emergenza sanitaria – spiega – Gli italiani devono essere orgogliosi: ho trascorso il lockdown nella capitale dove mi sono sempre sentita sicura. Lo stesso qui a Salerno. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha adottato misure molto rigide e questo è stato un bene. Vedo che i salernitani stanno dando prova di responsabilità».

IN ISOLAMENTO Quando la pandemia ha colpito il nostro Paese ed il premier Conte ha dichiarato l’Italia tutta zona rossa, Liu Zexu, Yang Daisong, Li Zongyu, Yin Tianze, Huang Xuan si trovavano già a Salerno. E dalla sera alla mattina, hanno dovuto lasciare le aule dirette da Francesca Romana Memoli per chiudersi in casa. Lontani dalle loro famiglie e dai loro amici, dove l’onda lunga del Covid19 aveva già iniziato a mietere vittime. «Ho avuto molto paura – racconta Mia (questo il suo soprannome italiano) – Quando ci hanno detto che non potevamo più uscire di casa ho immediatamente contattato i miei genitori che mi sono stati di grande aiuto. Fin dall’inizio mi hanno consigliato l’uso della mascherina, prima che qui fosse obbligatorio». Per Mia, come per altri suoi compagni di studi, è stata una doppia quarantena, «dal momento che a fine gennaio, dopo essere rientrati a Salerno dal Capodanno cinese trascorso a casa, la nostra scuola ha deciso di far osservare agli studenti cinesi un periodo di isolamento volontario – sottolinea Memoli – a tutela della loro salute e di quella di tutti gli altri». Nessuno, all’epoca, immaginava quello che sarebbe successo: «Per fortuna che i corsi on line non si sono mai interrotti – continua Mia – Ci hanno aiutato a trascorrere il tempo e a farci sentire meno soli». Angelina, originaria di Wuhan, è consapevole che «oggi la Cina è più sicura dell’Italia perché non ci sono più casi, ma non intendo tornare. Resterò nel vostro Paese dove mi sento protetta».

I GIUDIZI Lo stesso per Leo, che studia il violino e la lingua italiana per sentire più vicina la nostra cultura. L’idea che, nonostante i recenti casi di contagio, Salerno sia una città sicura, è diffusa tra tutti: «Non siamo a Miami – scherza Gregory Del Sesto, che con la moglie Janice ha lasciato la Florida 15 mesi fa per trasferirsi, da due, nella nostra città – Certamente in questo momento non tornerei negli Usa, mi sento molto più al sicuro qui». Anna Ebel, russa di origine ma residente a Praga, non ha dubbi: «Tra la Russia e l’Italia scelgo l’Italia. Qui si rispettano le regole». Klara Ruecker, tedesca, avverte una certa preoccupazione tra i salernitani, «in particolare sugli autobus e nei negozi. Io mi sento invece molto tranquilla». Fabiana Nishioka, brasiliana trapiantata in Molise, non accusa ansie particolari: «In questo momento nessun Paese può dirsi totalmente al sicuro, ma a Salerno c’è un’aria molto rilassata e credo che le istituzioni siano state brave a tenere tutto sotto controllo». Covid a parte, Salerno ancora una volta fa breccia nel cuore degli stranieri: «In 90 minuti di treno sei a Roma e in 40 a Napoli. Con un traghetto arrivi nella splendida costiera amalfitana. È tutto a portata di mano». Se a conquistare il gruppo dei giovani cinesi è il cibo, per Janice l’attrattiva principale è «il mare e la gentilezza delle persone. Credo che resteremo qui per i prossimi due anni, forse anche di più». Merito dell’Accademia che, per il nono anno consecutivo, è entrata nella top five del concorso internazionale Study Travel Star Awards, gli Oscar del settore study & travel.

