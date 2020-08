LETTERE DA PIANO DI SORRENTO

“SI TORNA INDIETRO?”

Dopo le preoccupanti notizie, emerse in questi giorni, su nuovi focolai e aumento dei contagi da Covid 19, appare nuovamente lo spettro di un altro lockdown, perlomeno in alcune zone del Paese.

La cosa suscita una certa rabbia, e si perché il nostro Governo ha egregiamente gestito, diciamo, la “prima fase” di questa maledetta pandemia, tanto da riscuotere (checché ne dicano Salvini e compagni) apprezzamenti a livello internazionale, per la tempestività e giusta severità dei primi provvedimenti varati. Da noi, invece, le solite critiche delle opposizioni, le sciagurate manifestazioni anti-governative per protestare contro le coartazioni sulla libertà del cittadino con privazioni anti-libertarie. Lasciamo stare! Ma il peggio è che, dopo il lockdown, le pressioni della Confindustria, delle associazioni e di ogni altro organismo dell’economia, facendosi forti della evidente e reale crisi economica in itinere, hanno indotto il Governo a liberalizzare troppo in fretta ed a non lasciare chiuse tutte quelle attività, dove rigurgita l’assembramento, l’impossibilità di rispettare le distanze di sicurezza come le discoteche, sale da ballo e locali da “movida”. Insomma dovevano permanere certe restrizioni.

Altro errore è stato quello di non intervenire sui viaggi di piacere, le cosiddette vacanze all’estero, magari in zone notoriamente a rischio contagi.

Puntualmente i “signori delle vacanze” sono tornati dalla Croazia e da altre zone pericolose e con quali risultati? Molti vacanzieri sono risultati positivi al Covid 19. E bravi!

Bisogna dire che il Governo, però, nelle successive fasi dell’epidemia, l’aveva detto: “ adesso è tutto affidato alle singole responsabilità”. E qui si è fatto cilecca, ma non per colpa del Governo, ma per quella imbecillità, per quell’egoismo collettivo, per quella mancanza totale di senso civico e morale.

I Romani solevano dire attenzione a quelli che “cerebrum non habent”. In dialetto napoletano si potrebbe interpretare: “ Quann save a cheffà che e scieme”.

Un altro aspetto, in questo evento catastrofico della pandemia, è quello di mentire, di nascondere alle Autorità circostanze e fatti assolutamente importanti per individuare la localizzazione del virus e prevenire possibilmente i contagi. Questo atteggiamento, purtroppo, è stato tenuto più volte in Penisola Sorrentina, con i risultati che tutti sappiamo.

Non intendiamo con questo ergerci a giustizieri o paladini nella lotta contro il virus, ma certamente parecchi incoscienti dovrebbero stare dietro alle sbarre.

avv. Augusto Maresca