Leonie Hanne, vacanze e compleanno da sogno a Positano

Classe 1988, biondissima e con stile da vendere. Leonie Hanne, originaria di Amburgo, è tra le influencer più seguite e amate del comparto fashion internazionale. Su Instagram ha un seguito di 2,5 milioni di follower e non c’è marchio del mondo moda che non la voglia a un proprio evento o sfilata. Per festeggiare il suo 32° compleanno, Leonie ha deciso di regalare a lei e al suo fidanzato una vacanza da sogno in Costiera Amalfitana. Ad ospitare la coppia è stato Il San Pietro di Positano, maestoso albergo della città verticale. Le foto pubblicate dalla fashion addicted, che ha anche lanciato una propria linea di abbigliamento chiamata Ohh couture, la mostrano tra le suggestive vie di Positano, in spiaggia e in barca a prendere il sole. Ma anche a Capri, dove è stata per celebrare l’apertura del nuovo store di Aquazzura, rinomato marchio di scarpe. Altra tappa è stata sulla terrazza dell’hotel Le Sirenuse, sempre a Positano, dove ha cenato al tramonto insieme al compagno. Chanel, Dior, Bottega Veneta, Gucci ed Hermès sono tra i brand pubblicizzati durante il soggiorno.