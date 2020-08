Positano. La giornata di oggi è caratterizzata da raffiche di vento ed allerta meteo con conseguente mare agitato. Ma, nonostante le condizioni avverse, i collegamenti via mare tra Positano ed Amalfi sono comunque garantiti. Ma, a differenza degli altri giorni, si avvisa che l’ultima corsa in partenza da Amalfi per Positano è prevista per le ore 18.00, mentre l’ultimo collegamento marittimo da Positano per Amalfi è alle ore 18.30. Risultano, invece, interrotti i collegamenti via mare tra Sorrento e Capri con tutte le problematiche connesse in un periodo in cui sono ancora tanti i turisti presenti che desiderano raggiungere l’isola azzurra partendo dalla penisola sorrentina.