L’Agesci Campania ricorda con commozione il ragazzo di Torre del Greco scomparso in gita a Vico Equense

La tragedia consumatosi due giorni fa a Vico Equense ha colpito profondamente tutti . Un ragazzo benvoluto da tutti del gruppo Scout di Torre del Greco ha avuto un malore e purtroppo ogni tentativo di rianimarlo e soccorrrerlo è stato vano. Intervennero infatti volontari della Croce Rossa che conoscono bene il territorio, un elicottero della polizia , i vigili del fuoco di piano di sorrento e l’Avf l’associazione volontari del Faito. Il ragazzo però lasciò nel dolore e sconforto i suoi compagni. Il gruppo Scout” Torre del Greco 4 era alla prima uscita fuori porta dopo l’emergenza Covid ed avevano postato poche ore prima del tragico epilogo una foto sorridenti e felici. I ragazzi sarebbero dovuti rientrare oggi domenica . Purtroppo i piani sono stati sconvolti da una tragedia che si è consumata in poche minuti. Giovanni questo è il nome del ragazzo ha accusato problemi respiratori e si è accasciato a terra . L’elicottero dopo aver rintracciato il gruppo Agesci si è alzato in volo per raggiungere l’ospedale di salerno ma giunti a destinazione le speranze di salvare il ragazzo sono finite. Ieri l ‘Agesci Campania con un post su facebook ricorda Giovanni partecipando al dolore di amici e familiari. La frase citata è toccante ” Avevo dei bei sogni e dei bei progetti , ma se non fosse per la pena immensa che ciò arreccherà alla mia povera mamma e ai miei esulterei di gioia. Sentivo tanto la nostalgia del cielo , ed ecco che che la porta sta ora per aprirsi . Avevo sognato di diventare un santo e d’essere un modello per i Lupetti , gli Scout e i Rover. Forse era una ambizione troppa alta per la mia statura , ma era sempre il mio sogno” cit. Guy de Larigaudie , ultima lettera ad una Carmelitana.

Valeria Civale