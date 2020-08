La Zipline di Furore nella rivista “Emozioni Sospese”: “Un sogno che si realizza in località meravigliose”.

Questo quanto è possibile leggere nella rivista “Emozioni Sospese” del mese di agosto, in cui viene esaltata la Zipline che sorvola dall’alto Furore e Conca dei Marini

Le zip line realizzano l’eterno sogno umano di spiccare il volo come gli uccelli. Un cavo d’acciaio teso, una carrucola e tanto coraggio.

Un sogno che si realizza, per esempio, in località meravigliose d’Italia come la Costa d’Amalfi. Inaugurata appena l’anno scorso, la Zipline Italia collega i borghi di Conca dei Marini e Furore (SA), il cui fiordo vide consumarsi la passione divorante tra l’attrice Anna Magnani e il regista Roberto Rossellini.

A pochi chilometri dal Sentiero degli Dei e dal Sentiero dei Limoni, una planata in un paradiso di colori: il verde intenso della collina, il blu del mare, le tonalità delle case della costa.