La Polizia setaccia movida e norme anticovid. Controlli della Capitaneria in costa d’Amalfi per trasporti e stabilimenti

All’elogio della questura di Salerno, al «serio e responsabile comportamento dei vari commercianti, in particolare dei gestori di bar e ristoranti, che ben consci del rischio che si corre hanno puntualmente osservato le regole imposte in materia sanitaria per arginare la diffusione del contagio da Covid-19», fa da contraccolpo (nella stessa nota stampa), l’irresponsabilità di due gestori di lidi, di un titolare di bar e di un responsabile di una paninoteca che, invece, hanno violato le disposizioni e, per questo, hanno visto imporre la chiusura alle proprie attività.

È questo il risultato di una vasta operazione di controllo svolta negli ultimi giorni dalla polizia di Stato, specialmente negli orari della movida in centro e in periferia a Salerno. Mentre a Cava de’ Tirreni, sabato sera, un senegalese ubriaco ha stazionato sui binari della ferrovia causando un rallentamento dei treni e beccandosi una denuncia. L’uomo, essendo già stato colpito dall’ordine del questore di lasciare il territorio in quanto clandestino, è stato anche rimpatriato nella giornata di ieri.

IGli accertamenti amministrativi hanno riguardato oltre 70 locali e pub del centro cittadino e della provincia, non hanno fatto per lo più registrare significative irregolarità, né in relazione alla vendita di bevande alcoliche, nel rispetto delle modalità e dei limiti degli orari di somministrazione, né si sono verificati episodi di intemperanza. Si è però proceduto alla chiusura provvisoria di cinque giorni di un bar e di una paninoteca per aver violato le misure volte al contenimento della diffusione del virus.Nel corso dei controlli alle persone (140 persone e 40 veicoli, per l’esattezza), invece, gli agenti della Squadra Mobile, hanno anche sequestrato sostanza stupefacente di tipo cannabinoide elevando, a carico del trasgressore, una contestazione amministrativa per uso personale. La Capitaneria di Porto, di concerto con la polizia municipale, ha invece effettuato controlli sia sul Molo Masuccio Salernitano per i traghetti diretti in costiera amalfitana che a 5 stabilimenti balneari, sanzionandone 2 per occupazione abusiva dell’arenile demaniale: entrambi nei pressi dello stadio Arechi. Nel corso della serata di sabato, durante un controllo antiprostituzione, la polizia locale ha sanzionato anche tre donne dedite al meretricio.

Sempre la polizia è intervenuta ieri, su segnalazione dei vigili del fuoco di Salerno, in via Giuseppe Mogavero, civico 14, per un incendio all’interno di una abitazione. Soltanto il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito che le fiamme fossero circoscritte e non vi fossero danni al vicinato. L’abitazione era occupata da una donna la quale è stata per fortuna tratta in salvo: dovrà ora spiegare come si è sviluppato l’incendio.

