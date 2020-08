LA PIROTECNICA SORRENTINA ESPLODE DI GIOIA !

Roma Caput Mundi, conquistata, coinvolta e meravigliata dalla ditta nostrana PIROTECNICA SORRENTINA, che partecipando al CAMPIONATO ITALIANO DEI FUOCHI DI ARTIFICIO, tenutosi a Roma Cinecittà, con gran sorpresa alla premiazione sono risultati essere primi classificati tra i tanti partecipanti. La Gioia è esplosa e tutto lo staff della Pirotecnica è saluto sul palco. Noi dalla penisola avviamo assistito e ritrasmesso in diretta l’emozionate evento, con tutta la famiglia sul palco e in tanti ad applaudire.

Li abbiamo attesi al rientro da Roma, nella sede di Via Ciampa, per complimentarci e registrare in video le loro impressioni, che gentilmente hanno concesso alle nostre telecamere. Un mix di emozione, incredulità ancora vivo, per questo successo straordinario, conseguito gareggiando con il top italiano.

A telecamere spente chiediamo, Giusé , ma da oggi in poi , non è che i tuoi prodotti costeranno di più? Lui mi risponde con la saggia umiltà di sempre ……e perchè dovrebbero amentare?