La pandemia minaccia la privacy dei dati. Il mondo si trova ad affrontare una crisi senza precedenti a causa della pandemia da coronavirus (COVID-19) . Il Covid ha colpito l’economia in maniera sconvolgente, ma ha creato anche problemi in materia di protezione dei dati personali . Si sono stravolte le regole e i diritti dei cittadini e delle imprese. A questo punto il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board – EDPB) Il 19 marzo 2020, ha adottato una “Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19”. La dichiarazione sottolinea che mentre le norme sulla protezione dei dati personali, compreso il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’Unione europea (“GDPR”) non devono “ostacolare le misure adottate nella lotta” contro COVID-19, i titolari del trattamento ed i responsabili del trattamento devono garantire “anche in questi tempi eccezionali” la protezione dei dati personali degli individui. L’EDPB ha chiarito in particolare, che tutte le misure adottate in questo contesto devono comunque essere conformi ai principi generali di legge in materia di protezione dei dati personali ad oggi vigenti e che “l’emergenza è una condizione giuridica che può legittimare le restrizioni alla libertà a condizione che tali restrizioni siano proporzionate e limitate al periodo di emergenza”. Dunque bisogna fare molto attenzione, in questo momento ci sono dei diritti compressi ai cittadini, ma tale compressione di diritti deve essere proporzionata all’emergenza stessa e limitata temporalmente.

L’EDPB ha sottolineato che i principi fondamentali in materia di protezione della privacy riguardo ai dati personali che i titolari ed i responsabili del trattamento sono tenuti a rispettare. Tra questi principi si evidenzia quelli per cui gli interessati dovrebbero ricevere informazioni trasparenti sulle attività di trattamento dei propri dati, compresi gli scopi correlati, i periodi di elaborazione e conservazione e che la società è tenuta ad adottare adeguate misure di sicurezza e politiche di riservatezza, nonché documentare le misure attuate ed i processi decisionali sottostanti per gestire l’attuale emergenza.

Pensiamo , per esempio, a quello che succede in Italia anche per i ristoranti dove vengono presi i nomi e cognomi con i numeri di cellulare e, in Campania, anche la carta di identità, sono tutti dati sensibili che dovrebbero essere eliminati al più presto. Problemi sentiti molto nelle località turistiche come la Costa d’ Amalfi e Sorrento, Positano, Ravello, Capri .

L’EDPB ha spiegato che il GDPR fornisce una base guiridica ai datori di lavoro e alle autorità sanitarie competenti per il trattamento dei dati nel contesto di un’epidemia, in conformità con la legislazione nazionale e in conformità con le condizioni ivi stabilite. Nei riguardi della situazione relativa ai dipendenti, modifiche alla tipologia di trattamento possono essere necessarie per l’adempimento di obblighi legali nazionali al quale può essere soggetto il datore di lavoro, come gli obblighi relativi alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro oppure nel caso di azioni nell’interesse pubblico, come il controllo della situazione sanitaria ed altre minacce per la salute pubblica. L’EDPB ha inoltre sottolineato che le eccezioni relative alle limitazioni imposte al trattamento dei dati medici possono essere concesse alle imprese “laddove ciò sia necessario per motivi di notevole interesse pubblico nel settore della sanità pubblica” o “laddove sia necessario proteggere gli interessi vitali dell’individuo.” Tuttavia, sebbene l’EDPB sia stato in grado di fornire alcuni chiarimenti alla domanda più importante, molti professionisti criticano che non sono state fornite linee guida sufficientemente specifiche ma piuttosto ripetizioni dei principi generali già enunciati nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Come è la situazione in Italia? Il Presidente del Garante in data 8 aprile 2020, ha emanato un’audizione informale presso la Commissione IX della Camera dei Deputati in cui vengono affrontati diritti, deroghe e limiti sulla raccolta dei dati in questa anomala situazione. Inoltre, specificamente per fare maggiore chiarezza su come un datore di lavoro nei settori pubblico o privato debba agire in termini di raccolta e trattamento dei dati dei propri dipendenti, il Garante ha prodotto e diffuso una raccolta di possibili FAQs, ossia domande frequenti, con la quale fornisce informazioni alle aziende su come approcciare la tematica al meglio.

Il Garante chiarisce la propria posizione sottolineando sia la necessità di raccogliere e trattare dati personali inerenti al coronavirus in modo utile per combattere l’emergenza, sia la necessità di farlo in modo consono e conforme alle vigenti leggi ed alla lungimiranza. In particolare, discutendo delle possibilità di redigere mappe epidemiologiche e di ricorrere al contact tracing, Il Garante afferma: “Vanno studiate, dunque, modalità e ampiezza delle misure da adottare in vista della loro efficacia, gradualità e adeguatezza, senza preclusioni astratte o tantomeno ideologiche, ma anche senza improvvisazioni o velleitarie deleghe, alla sola tecnologia, di attività tanto necessarie quanto complesse”.

Vista la delicatezza del problema l’authority italiana sottolinea l’importanza di ricorrere a figure professionalmente qualificate in materia di privacy e protezione dei dati. Già dal 20 Marzo 2020, il garante per la Protezione dei Dati Personali dichiara sul proprio sito ufficiale “La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.”

Questo è molto importante anche al fine di quello che sta succedendo realmente. Le soluzioni improvvisate, come purtroppo pare sia avvenuto in Italia e in Campania, non vanno bene, i dati vanno trattati con delicatezza e professionalità. Vedere su un foglio di carta, esposto a tutti, come avviene all’ingresso dei ristoranti, nome e numero di cellulare, è sicuramente discutibile. Questo è un momento molto difficile per tutti e le istituzioni non sanno come gestire queste situazioni delicate , molti diritti fondamentali, fra i quali quelli della privacy , sono stati compressi con la giustificazione della salute pubblica, ma spesso la compressione è stata superiore al necessario, come si sta evidenziando sempre di più nei media e fra gli esperti del settore.