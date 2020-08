La Navigazione Libera del Golfo replica alle accuse del mancato rispetto delle regole anti-covid19

In risposta all’articolo di ieri, pubblicato da Caprinews, che riguardava la lettera di un operatore sanitario, che ha denunciato il mancato rispetto delle regole anti-covid sulle unità della Navigazione Libera del Golfo e, precisamente, sulla tratta Napoli – Capri, è arrivata la replica di quest’ultima:

“Intendiamo avvalerci del diritto di replica in merito all’articolo pubblicato dalla vostra testata giornalistica Capri News. Nell’ articolo, riportato sul vostro sito web ieri, viene pubblicata una lettera (dichiarata come firmata ma non recante il nominativo dello scrivente) in cui si segnala sulla nostra nave in partenza alle 8.35 da Napoli per Capri, il non rispetto delle regole minime di distanziamento e il non rispetto di regole generali tra cui: passeggeri che fumano e procacciatori di escursioni non autorizzati…atteggiamenti che costituirebbero, secondo lo scrivente,pericolo per la diffusione del virus, senza alcun controllo, anzi connivenza, da parte del personale di bordo.

Necessariamente dobbiamo prendere le dovute distanze da tali affermazioni.

Il distanziamento a bordo come da ordinanza regionale n.60 del 4/7/2020 non viene più richiesto nella forma di lasciare posti indicati non utilizzabili (come invece veniva ordinato in precedenza e a cui siamo sempre stati ottemperanti).

Non di meno le nostre unità dotate, quasi tutte, di numerosi posti all’aperto (nello specifico la corsa delle 8.35 Napoli Capri effettuata dal Dsc Napoli JET) consentono evidentemente di viaggiare in maggior sicurezza rispetto ad altri mezzi chiusi…per di più la forte riduzione dei flussi turistici, quest’anno non ci ha permesso frequentemente di raggiungere la massima capienza è 390 pax ed è quindi molto strano per noi ricevere questo tipo di reclamo.

Per quanto concerne la pessima abitudine di fumare a bordo, ricordiamo che ciò non è consentito e qualora venisse fatto, il passeggero colpevole andrebbe sanzionato come da regolamento e qualora tale circostanza avvenisse di nascosto al nostro equipaggio e in maniera furtiva gli altri passeggeri potrebbero denunciarlo al personale di bordo affinché vengano prese le opportune misure.

Per quanto riguarda i cosiddetti procacciatori di escursioni che purtroppo data la carenza di lavoro incalzano molto insistentemente i passeggeri ci teniamo a ribadire che il nostro personale è istruito a dissuaderli ed a segnalarli al comandante nonché alla Capitaneria di Capri in rispetto all’ordinanza del 16/08/2020.

Per noi la sicurezza del passeggero è cruciale tanto che ad ognuno consegniamo un volantino indicante tutte le norme a cui attenersi a bordo ed in fase di imbarco sbarco per prevenire la diffusione del virus (e siamo gli unici a farlo!).

Tutte le nostre unità vengono regolarmente sanificate ed i passeggeri possono disinfettarsi le mani tramite distributori automatici di liquido disinfettante.

In realtà è la prima volta che riceviamo un simile reclamo e non crediamo di meritarlo ma non di meno cercheremo di essere ancora più attenti… la sicurezza dei nostri passeggeri è da sempre nostra priorità”.