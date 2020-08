La nave scuola Amerigo Vespucci sosterà nelle acque di Castellammare di Stabia da oggi pomeriggio fino alla sera di lunedì 10 agosto

Castellammare di Stabia. Nel pomeriggio di oggi, domenica 9 agosto, la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci raggiunge la città delle acque e resterà ormeggiata nella rada del porto fino alla serata di lunedì 10 agosto. Un omaggio alla città dove la nave fu costruita per poi essere varata il 22 febbraio 1931. Orgoglio della Marina Militare Italiana non attraccherà al porto ma resterà al largo delle specchio d’acqua antistante la città per consentire comunque agli stabiesi di poterla ammirare anche se da lontano.

L’Amerigo Vespucci, con i suoi oltre cento allievi a bordo, è in navigazione nel Mediterraneo da giugno e chiuderà il suo tour a Taranto il prossimo 22 agosto.