La nave posacavi Giulio Verne nella Bocca Piccola di Capri

La nave Giulio Verne è al lavoro nello stretto tra Punta Campanella e Capri, per applicare dei materassi al cavo di elettrificazione posato precedentemente. L’interesse verso questa nave è affettuoso e nostalgico allo stesso tempo, essa appartenne alla Società Italmare di Mariano Pane per un bel po di anni. Tanti sono i nostri marinai che hanno trascorso periodi di navigazione al servizio dell’armatore sorrentino. E’ ancora vivo il ricordo di quando nove mesi fa la vedemmo caricare , nelle acque di Stabia, su un altra nave che la trasporto nelle acque filippine per collegare con un cavo, una delle migliaia di isole.

Ordinanza della Guardia Costiera

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo di Capri

ORDINANZA

lavori di protezione, con l’applicazione dei cosiddetti materassi, di alcune sezioni del cavo

sottomarino elettrico sulla tratta sorrento – Capri, ambito progetto CAPSOR

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri;

VISTA: l’istanza datata 29 luglio 2020 con cui la Poliservizi S.r.l. per conto della Terna S.p.A. e

Prysmian Group ha chiesto di ultimare, nell’ambito del progetto CapSor, le operazioni di

protezione con i cosiddetti “materassi” di alcune sezioni del cavo sottomarino elettrico

sulla tratta Capri – Sorrento a mezzo della nave “Giulio VERNE” di nazionalità italiana;

VISTA: L’Ordinanza n° 13/2013 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri;

VISTI: i nulla osta acquisiti di Maristat (5433/C/3/3/GEOMETOC in data 05/08/2020), Marinasud

(53098/N in data 06/08/2020) e Maridrografico (0006597 in data 04.08.2020);

VISTA: la richiesta di emissione di AVURNAV in data 08/08/2020 a Marinasud Taranto;

CONSIDERATA: la necessità di emanare norme ai fini della sicurezza della navigazione e della

salvaguardia della vita umana in mare, nonché di garantire il regolare e sicuro

svolgimento delle suddette operazioni, per quanto di competenza di questa Autorità

Marittima;

VISTI : gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di

Esecuzione (parte marittima);

VISTI: i provvedimenti statali e regionali in merito alle misure di contenimento dell’epidemia da

COVID-19;

R E N D E N O T O

che dal 11 agosto 2020 al 23 agosto 2020 la la M/n “Giulio VERNE” per conto di Terna SpA e

Prysmian Group, nell’ambito del progetti CapSor, effettuerà i lavori di protezione con l’applicazione

dei cosiddetti “materassi” di alcune sezioni del cavo elettrico sottomarino sulla tratta Capri –

Sorrento. I lavori verranno effettuati con nave considerata “in difficoltà di manovra”. Le predette

operazioni si svilupperanno all’interno degli specchi acquei meglio specificati negli stralci

planimetrici allegati.

O R D I N A

Articolo 1

Nel periodo suindicato, tutte le unità in transito devono prestare la massima attenzione e

mantenersi ad una distanza non inferiore a 200 (duecento) metri dalla Motonave “Giulio VERNE”,

la quale esporrà i segnalamenti marittimi, previsti dal COLREG 72, di Nave con difficoltà di

manovra; durante le predette operazioni, è vietato:

 navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso

commerciale;

 praticare la balneazione;

 effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

 svolgere attività di pesca di qualunque natura;

 ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata.

Articolo 2

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

 Le unità facenti capo alla Società incaricata dalle indagini di che trattasi o in servizio di

assistenza alle operazioni;

 le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché le unità militari in genere, in

ragione del loro ufficio;

Articolo 3

In concomitanza dei predetti lavori, i Comandanti delle unità in transito in prossimità del tratto

direttamente interessato dalle suddette operazioni dovranno prestare la massima attenzione e

tenersi alla distanza di sicurezza dal mezzo navale, moderando la velocità e valutandone il

contatto via radio quando ritenuto prudenziale. Dovranno essere adottate, in ogni caso, tutte le

manovre e le precauzioni in mare dettate dall’arte marinaresca, onde scongiurare potenziali

situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in

argomento.

Articolo 4

Il Comando di bordo della M/n “Giulio VERNE” osservi debitamente le seguenti ulteriori

prescrizioni:

 porre in essere tutte le azioni necessarie per la corretta esecuzione dei lavori su indicati

secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di tutela

ambientale e di contenimento dell’epidemia da COVID-19 previsti dai provvedimenti

governativi e regionale vigenti;

 mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;

 fare ascolto continuativo sul canale 16 VHF e sul canale 14 VHF (canale di lavoro dell’Ufficio

Circondariale Marittimo di Capri);

 svolgere i predetti lavori in condizioni meteomarine favorevoli, al riguardo i comandi di bordo

dovranno premunirsi dei quotidiani bollettini dello stato del tempo e del mare;

 obbligo di preservare l’ambiente circostante da qualsivoglia forma di inquinamento connesso

all’esecuzione dei lavori di cui trattasi;

 ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti della Marina

Militare nelle precedenti operazioni;

 comunicare quotidianamente alla S.O. dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri (VHF 16/14

– Tel. 081/837.02.26) gli orari di inizio e termine lavori, nonché il movimento dell’ unità

interessata ai lavori precitati;

 a lavoro ultimato dovrà essere comunicato a questa Autorità marittima la data di

completamento dei lavori;

 la presente ordinanza è emessa ai soli fini della sicurezza della navigazione e, pertanto, non

esime i titolari di munirsi di ogni altra autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o

permesso prescritti dalla normativa vigente cui dovesse essere assoggettata l’area in oggetto

e dalla normativa di disciplina dell’attività che si intende esercitare, ne esime dall’osservanza

di ogni onere ed obbligo connesso e conseguenziale, ai sensi della normativa vigente.

 L’esecutore dei lavori è direttamente responsabile verso i terzi di ogni danno cagionato alle

persone e alle proprietà nell’attuazione dell’oggetto della presente ordinanza. Eventuali danni

causati al demanio marittimo, persone o cose, in zone di mare libere o soggette a concessione

demaniale marittima saranno a carico dell’autorizzato che in ogni caso dovrà portare allo stato

originario le zone danneggiate.

Articolo 5

Il responsabile delle operazioni è tenuto all’ osservanza delle ordinanze vigenti emesse da questo

Comando e consultabili sul portale web (si richiama l’attenzione, in particolare, alle ordinanze

disciplinanti le aree interessate da lavori tra cui quelli di monitoraggio ambientale) e contattare

preventivamente gli Enti di ricerca che rientrano nell’ambito del predetto Piano di Monitoraggio per

stabilire un sicuro cronoprogramma dei lavori.

Il Comando di bordo prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa, dovrà ricevere dal responsabile

delle operazioni informazioni circa la presenza in mare di altre unità impegnate in lavori e stabilire

con le stesse un contatto via radio per pianificare lo svolgimento dei lavori in sicurezza.

È fatto obbligo alla Società esecutrice dei lavori di posizionare, se necessaria, idonea segnaletica

diurna e notturna delimitante la zona interessata dalle operazioni.

Il Responsabile delle operazioni ed il Comandante dell’unità navale dovranno assicurarsi prima

dell’inizio di ogni giornata lavorativa che gli specchi acquei interessati dai lavori siano liberi da

qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone.

A tal fine dovranno predisporre indonea assistenza e vigilanza con propri mezzi in numero ritenuto

adeguato al fine di scongiurare l’avvicinamento di altre unità nell’area oggetto di interdizione e

situazioni di potenziale pericolo.

In caso di presenza di unità in prossimità dei lavori e se le stesse può creare intralcio o situazioni

di pericolo, dovranno immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni, informando

tempestivamente le Autorità preposte.

L’esecuzione dei lavori oggetto della presente Ordinanza sono subordinati all’ottenimento da parte

della società richiedente di tutte le autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni, ove

necessarie.

Articolo 6

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori

responsabilità derivanti dall’illecito comportamento:

a) se alla condotta di unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 53 – 4° comma –

del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm. e ii.;

b) negli altri casi, nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1164 del Codice della Navigazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui

pubblicità verrà assicurata mediante:

□ inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/capri;

□ comunicazione ai Comuni di Capri e Anacapri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate

nonché alle associazioni/organizzazioni/società locali, al fine estenderne conoscenza

all’utenza e ai propri associati circa la pubblicazione dell’ordinanza sul portale web.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Antonio RICCI