La MSC Grandiosa lascia a Capri una famiglia: non aveva rispettato il protocollo anti-covid

La MSC Grandiosa lascia a terra, sull’Isola di Capri una famiglia di 4 persone. E’ quanto si è appreso stamane da Shipmag.it. Il motivo di questa decisione sarebbe la violazione del protocollo anti-covid che boccia le escursioni “fai da te”, promuovendo quelle guidate. Le guide turistiche e gli autisti dei bus, infatti, sono soggetti a tampone quotidianamente, così come i mezzi che li accompagnano vengono costantemente sanificati. La famiglia in questione, sarebbe scesa dalla nave optando per un giro turistico individuale ed al ritorno avrebbero avuto l’amara sorpresa: l’equipaggio della MSC Grandiosa ha impedito loro di risalire sulla nave. Linea dura avevano promesso, e linea dura è stata. Una scelta difficile, ma in linea con un protocollo che, come ha spiegato Onorato, il CEO della compagnia, “non vuole lasciare nulla al caso”. “A un numero ristretto di passeggeri, inoltre, è stato negato l’imbarco in quanto provenienti da Paesi extra-Schengen. Altri tre sono stati fermati in porto a Napoli, prima dell’imbarco, in quanto positivi al primo tampone”, conclude shipmag.it.