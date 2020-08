La Giornata Internazionale del Cane: oggi la festa dedicata al migliore amico dell’uomo. Il 26 agosto è la Giornata Internazionale del Cane. L’evento è stato istituito nel 2004 per sensibilizzare riguardo il rispetto dei cani, a prescindere dal fatto che siano di razza o meno.

Il cane è sicuramente il migliore amico dell’uomo ed è presente in una famiglia su quattro. Secondo il Censis nelle case degli italiani ci sarebbero circa 7 milioni di cani. Dunque non è un azzardo afferamre che il cane sia a tutti gli effetti un membro della famiglia. Inoltre, è una presenza benefica per la salute fisica e psicologica di tutti, e in particolare di bambini, anziani e malati. Tant’è che in molti ospedali in tutto il mondo, con il consenso dei medici sono previsti momenti di ricreazione con i cuccioli. Gli studi scientifici dimostrano infatti che accarezzare un cane e prendersene cura innalza i livelli di serotonina, il neurotrasmettitore detto anche “ormone della felicità”, e abbassa quelli del cortisolo, che invece sale proporzionalmente allo stress.

“Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato”, diceva Arthur Schopenhauer.

La Giornata Internazionale del Cane è anche l’occasione per ripensare a come non penalizzare economicamente chi possiede un cane: il 40% delle famiglie italiane vive con un cane e/o un gatto e deve sostenere spese ingenti per il cibo e per le cure veterinarie. Gli alimenti per questi animali e le prestazioni veterinarie sono gravati da un’aliquota IVA al 22%, come fosse un bene di lusso. Infatti, in altri Paesi, come la Germania, in considerazione della quotidianità d’utilizzo e del ruolo degli animali d’affezione in società, l’aliquota IVA sugli alimenti per cani e gatti è al 7%.

“I cani sono migliori degli esseri umani perché sanno ma non dicono” Emily Dickinson (1830-1886).