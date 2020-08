La Croce Rossa di Maiori sul molo in supporto a quella di Positano per la giornata di Ferragosto

La Croce Rossa di Maiori sul molo di Positano per la giornata di Ferragosto. Situazione abbastanza tranquilla a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, in questa giornata di Ferragosto, grazie anche ai volontari della Croce Rossa di Maiori in supporto a quella di Positano al lavoro sul molo di Positano, completamente sold-out in questo periodo, nonostante l’emergenza Covid.

Ancora una volta, dunque, facciamo i complimenti alla Croce Rossa della Costa d’ Amalfi .