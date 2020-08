La cantante Rita Ora a Capri per “una grande causa”: evento di beneficenza Luisa Via Roma x Unicef. Come ci teniamo sempre a ricordare, Capri, insieme alla Penisola Sorrentina ed alla Costiera Amalfitana, nonostante il periodo di crisi scaturito dal Coronavirus, continua ad attirare migliaia di turisti e vacanzieri. E ne riceviamo sempre più la conferma. Infatti, l’isola azzurra continua ad essere la prima scelta di vip e di persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, soprattutto in questo mese di agosto.

E’ una “grande causa” quella che ha portato la cantante britannica Rita Ora, insieme alla madre Vera, a Capri, sull’isola azzurra, per l’evento Luisa Via Roma x Unicef. La cantante infatti, ambasciatrice Unicef, ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram ai suoi oltre 16 milioni di follower, di essere “a Capri per una grande causa”.