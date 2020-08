La cantante Emma Marrone comunica di aver sconfitto la malattia e lo fa postando una foto che la ritrae durante la sua recente vacanza a Positano

Positano. La cantante salentina Emma Marrone, amatissima dai giovani e non solo, nel settembre 2019 aveva annunciato uno stop forzato per affrontare il ritorno del male che l’aveva colpita negli anni passati. Ora finalmente ha sconfitto la malattia ed ha voluto comunicare questa bellissima notizia con un post sui social, accompagnato da una foto che la ritrae durante la vacanza che si è regalata in questo mesi di agosto a Positano. Il suo primo piano e lo sfondo della città verticale rappresentano la riconquistata felicità e libertà. Ecco le parole di Emma: “Quindici giorni fa ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: ci risiamo. Ho immaginato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che, in base agli ultimi esami, sono uscita definitivamente dalla malattia. In quell’istante sono morta e risorta. Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria, né dopo. Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni. Voglio rappresentare le donne con le cicatrici. Voglio rappresentare le ragazze coi tagli, quelle che hanno perso il seno, le imperfette, le sopravvissute”.