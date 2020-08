KHALILAH LO YACHT DORATO ARRIVA A POSITANO

Khalilah, torna nelle acque della costiera, al momento a Positano, ove ha dato fondo stamane alle 08.30, proveniente dalle Eolie Spicca tra gli altri per la sua silhouette particolare e il suo colore dorato. A bordo eccelle per il lusso sfegatato e sfacciato che offre ai suoi utenti, finanche uno chef stellato. Vale la pena soffermarsi ad osservarlo per la carenatura tutta in carbonio, dalle linee aerodinamiche e dalla prua rovesciata, che gli permettono di toccare i 36 nodi di velocità.

Mistero su chi sia il supervip a bordo: al momento si vedono solo membri dell’equipaggio che eseguono operazioni di approntamento dell’area galleggiante. Il Khalilah ha ospitato in passato il magnate russo Arcadiy Golubovich.

Lo yacht misura 49 metri, pesa 500 tonnellate ed è stato costruito nel 2014 nel cantiere americano Palmer-Johnson. Lo yacht naviga con la bandiera delle Marshall Islands. Khalilah può ospitare fino a 11 ospiti in 5 camere, tra cui 2 master suite, 1 cabina Vip, 1 cabina doppia etc. È anche in grado di trasportare fino a 9 persone dell’equipaggio a bordo.

Dotato anche di spazi attrezzati per il tempo libero, il super yacht di lusso può essere noleggiato alla cifra di partenza di 350mila euro.