L’asse di mercato Italia-Inghilterra è caldissimo per la Juventus. Le ultime notizie sulle trattative dei bianconeri arrivano dalla Spagna e raccontano del rinnovato e forte interesse dei bianconeri per Hector Bellerin, esterno destro dell’Arsenal. Per arrivare al classe 1995, la Vecchia Signora potrebbe mettere sul piatto Daniele Rugani, vecchio pallino di mercato dei Gunners e già da tempo nella lista dei possibili partenti da Torino, per quello che potrebbe essere uno scambio alla pari.

Juventus, lo scambio Bellerin-Rugani nelle ultime news di mercato

Hector Bellerin è un obiettivo di mercato della Juventus. La società bianconera da tempo è alla ricerca di un terzino destro affidabile, dopo una stagione in cui gli infortuni di De Sciglio e Danilo (entrambi potrebbero essere ceduti) hanno creato non pochi problemi all’ormai ex mister Maurizio Sarri costretto ad adattare nel ruolo Juan Cuadrado. Ecco allora che lo spagnolo, già cercato nelle scorse stagioni, potrebbe essere il nome giusto anche alla luce della sua esperienza internazionale e della duttilità che gli permette da giocare anche come esterno di centrocampo. Per convincere l’Arsenal a privarsi di Bellerin, la Juventus ha proposto uno scambio con Daniele Rugani.

Le cifre e i dettagli dell’operazione Juventus-Arsenal

Rugani potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura alla Juventus dopo l’ennesima stagione con poche presenze all’attivo. Come nel caso di Bellerin per la Juventus, anche il nome del centrale in passato è stato accostato all’Arsenal. Ora lo scambio potrebbe concretizzarsi, secondo la stampa spagnola, alla pari in virtù di una valutazione di 25 milioni di euro di entrambi i calciatori. Juventus e Arsenal, realizzerebbero così un buona plusvalenza (lo spagnolo è arrivato a Londra per circa 500mila euro, mentre Rugani è costato alla Juve 5 milioni di euro).

Juve, le notizie di mercato sugli obiettivi

Ma quella con l’Arsenal per lo scambio Rugani-Bellerin, non è l’unica trattativa che vede impegnata la società bianconera in Inghilterra. Per l’attacco oltre all’altro Gunners Lacazette, piace Raul Jimenez dei Wolves, senza dimenticare poi l’asse di mercato con il Manchester United. I Red Devils sono interessati in primis a Douglas Costa, con la Juventus che dal canto suo non ha mai spesso di pensare al ritorno di Paul Pogba.