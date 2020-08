Jorit realizza un altro capolavoro: Rosa Louise Parks raffigurata sulle pareti dell’officina Eav di Quarto

Jorit, noto artista italiano, diventato famosissimo per i suoi murales, ha realizzato un altro capolavoro. Il volto di Rosa Louise Parks, donna simbolo dei movimenti per i diritti civili, è da oggi raffigurato sulle pareti dell’officina Eav di Quarto. Lo ha annunciato il presidente Eav, Umberto De Gregorio. «Quando Jorit ci ha chiesto di fare il suo murale nella nostra officina di Quarto, abbiamo accolto la sua idea con entusiasmo – dice De Gregorio – La speranza è che in questi giorni difficili i più forti si ricordino di cedere il posto ai più deboli perché le discriminazioni razziali non sono un ricordo e i diritti sono per molti ancora solo una bella parola». Rosa Louise Parks, infatti, divenne famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un bianco, dando così origine al boicottaggio dei bus nella cittadina americana di Montgomery. Per la realizzazione del murale, Jorit ha impiegato un mese; Eav nei prossimi giorni, attraverso l’utilizzo di un drone farà un video per rendere visibile a tutti l’opera, in considerazione del fatto che la parete non è visibile al pubblico.