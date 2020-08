Jetcost, il motore di ricerca di voli ed hotel, riconosce Ravello come uno dei borghi più belli in Europa

Il sito Jetcost.it, che individua sulla rete i voli e le tariffe più convenienti per viaggiare in Europa e nel mondo ha riconosciuto la città di Ravello come uno dei borghi più bello in tutta l’Europa grazie ai suoi paesaggi mozzafiato ed alla sua posizione geografica. Ravello colpisce per la sua tranquillità, le stradine ripide, gli eleganti giardini e le ville con viste spettacolari. La cittadina famosa anche per il noto festival della musica nella cornice panoramica di Villa Rufolo, offre un’esperienza unica di paesaggio e musica.

Ecco come il motore di ricerca descrive Ravello: “La località più tranquilla e affascinante della Costiera Amalfitana merita il percorso ripido e tortuoso per raggiungerla. Tra i luoghi preferiti di celebrità come Greta Garbo, Jacqueline Kennedy o Tennessee Williams che hanno trascorso qui le loro vacanze, Ravello è conosciuta per le sue strade in pendenza, gli eleganti giardini, le ville antiche con terrazze e vista mozzafiato, le piazze pittoresche e le famose scogliere a picco sul Mediterraneo che fanno venire le vertigini. Il lato migliore della città si apprezza dall’acqua, quindi si consiglia di prendere una barca o un traghetto e gustarsi lo spettacolo da lontano, sembra un quadro”.