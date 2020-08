Ischia muore annegato davanti alla moglie nella baia di Citara Un uomo di 64 anni residente nella provincia di Napoli è morto annegato nel mare della baia di Citara nel tardo pomeriggio di oggi. Le condizioni meteo marine non erano favorevoli tanto che sventolavano le bandiere rosse sulle coste isolane. Gli inquirenti stanno ricostruendo quanto accaduto, ma sembrerebbe che l’uomo sia rimasto inghiottito dalle onde nonostante non fosse molto a largo. A nulla sarebbero valsi i soccorsi immediati di bagnini e altri bagnanti. Sul posto i Carabinieri che indagano sul caso e i sanitari del 118. Gennaro Savio era in collegamento dal luogo in cui si è verificata la tragedia.