Ischia giornata da incubo per le vie del mare, soppressa corsa per Sorrento mega assembramenti anche di notte. E poi chiudono le discoteche?

caos imbarco da Ischia.Abolito aliscafi delle 16.20 per Sorrento solo stamattina senza alcun preavviso per gli utenti provenienti da Sorrento e quindi che dovevano farvi ritorno.Una domenica sera da “bollino nero” per le ripartenze. Ecco come potremmo definire quanto sta accandendo in queste ore al porto di Ischia dove i mezzi che lasciano la nostra isola sono letteralmente presi d’assalto.

“Video girato poco fa da una mia amica a Ischia Porto (il video è stato realizzato nel tardo pomeriggio di domenica 30 agosto 2020)..Domani quindi chiuderanno TUTTE le compagnie di viaggio d’ Italia? Funziona così giusto? Vorrei solo capire” scrive Giorgia Bracci

Foto 2 di 2



Girano video pazzeschi in rete