Incompatibilità Scuola-Elezioni: il 14 settembre in aula, si richiude il 18

Resta complicato il riavvio delle attività scolastiche che va a sovrapporsi contro l’election day di amministrative e referendum sul taglio del numero di parlamentari. Si riapre il 14, si richiude il 18 per sanificare e allestire le cabine del voto negli edifici scolastici, si riapre non prima del martedì 22 anzi dopo visto che le misure anti-Covid renderanno anche lo spoglio elettorale più lento del solito. La Campania avrebbe voluto riaprire le scuole dopo le elezioni ma alla fine si è adeguata alla data del 14 impegnandosi a far fare i tamponi a tutti gli studenti.