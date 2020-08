Incidente a Ravello, aggiornamenti: ragazzo dimesso dall’ospedale

Ravello tira un sospiro di sollievo per il ragazzo finito al pronto soccorso in seguito ad un brutto incidente in scooter. Il giovane ravellese, ricordiamo, percorreva la strada limitrofa all’ospedale, ed ha perso il controllo al passaggio su un tratto di carreggiata dissestato in seguito ad alcuni lavori.

Il ragazzo, nonostante escoriazioni multiple e l’impatto con l’asfalto, fortunatamente non presenta traumi ed è stato dimesso dall’ospedale. Solo danni allo scooter e un grosso spavento per il ravellese.