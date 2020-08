Incidente a Erchie: scontro frontale tra due moto

Ieri sera, alle 19:30 circa, c’è stato un brutto incidente sulla Statale 163 Amalfitana, all’altezza del borgo di Erchie (frazione del comune di Maiori). C’è stato uno scontro fontale tra due moto che viaggiavano in direzioni opposte ed entrambi i conducenti sono finiti sull’asfalto. A preoccupare, immediatamente, le condizioni di un uomo, 64enne salernitano, trasferito d’urgenza, in ambulanza, al Pronto Soccorso di Castiglione. Si tratta di un tecnico del laboratorio analisi del presidio ospedaliero che avrebbe dovuto raggiungere il luogo di lavoro per prendere servizio serale. Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti i carabinieri della Stazione di Maiori.