Incendio Corbara. Immediata chiusura del tratto di strada verso il Valico. Questo di seguito l’avviso del sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, a causa dell’incendio in corso:

Corbara, il Sindaco Pietro Pentangelo comunica che è stata disposta l’immediata chiusura del tratto di strada provinciale 2 verso il Valico per un incendio in corso . Il divieto di circolazione è attivo per entrambi i sensi di marcia dal confine con Sant’Egidio del Monte Albino verso il Valico di Chiunzi e viceversa. La circolazione sara ripresa dopo le operazioni di spegnimento in corso. Seguono aggiornamenti