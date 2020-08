Incendio a Positano. La pensione non ferma Ottavio Fusco. Questa mattina, Positano si è svegliata con la paura. Un incendio si è rapidamente esteso, minacciando di raggiungere le abitazioni e destando preoccupazione in residenti e turisti. Le fiamme, intorno alle 4.30 di questa mattina sono divampate nella zona di un hotel. Fondamentale, è stato l’aiuto da parte dei volontari.

Tra questi, Ottavio Fusco che, anche se in pensione, non si ferma. Fusco è stato capo dell’Ufficio Tecnico della Comunità Montana e del Coordinamento per l’Antincendio. Anche come volontario, adesso continua il suo operato.

Facciamo i complimenti a lui, Ottavio Fusco, ed a tutti i volontari che oggi, ma anche in altre occasioni, si sono prodigati per lo spegnimento dell’incendio a terra, evitando il divampare delle fiamme ed intervenendo lì dove non potevano gli elicotteri.