In penisola sorrentina ingresso alle spiagge libere solo per i residenti. Il consigliere Francesco Emilio Borrelli: “Garantire l’accesso a tutti”

In Penisola Sorrentina, da Vico Equense a Sorrento, l’ingresso libero alle spiagge pubbliche è riservato ai soli residenti, mentre i non residenti possono accedere solo alle spiagge a pagamento. Secondo Europa verde si tratta di una violazione ai diritti dei cittadini poiché l’accesso libero al mare è un diritto sacrosanto ed è necessario trovare delle soluzioni per rendere compatibili le spiagge libere con le misure anti-covid.

Numerosi cittadini hanno segnalato la situazione al Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Tra i tanti messaggi inviati a Borrelli si legge ad esempio: “In costiera sorrentina fare un bagno da semplice cittadino è diventato impossibile. tutte le spiagge libere hanno l’accesso solo per residenti, ciò accade da Vico Equense fino a Sorrento. Questa cosa è normale? Un cittadino dopo aver subito giorni e giorni di lockdown si trova a dover pagare almeno 20 € per fare un tuffo a mare?!”.

Il Consigliere Francesco Emilio Borrelli ed Antonino Esposito, responsabile dei Verdi-Europa verde della Penisola Sorrentina hanno dichiarato attraverso un post sui social: “Per noi l’accesso libero alle spiagge e al mare deve essere garantito a tutti, se non lo si fa allora si violano i diritti dei cittadini. Capiamo che essendo in emergenza sanitaria ci sono dei protocolli e delle misure di sicurezza da rispettare, sulle quali siamo profondamente d’accordo, la tutela dei cittadini è al primo posto, ma al contempo pensiamo che sicurezza e diritto al mare possano camminare di pari passo facendo in modo che sulle spiagge libere siano rispettate le misure di sicurezza, si può reclutare personale di controllo dai percettori del reddito di cittadinanza e da volontari. Abbiamo inviato una nota alle Capitanerie di Porto e ai sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina affinché possano essere trovate delle soluzioni per garantire l’accesso alle spiagge libere a tutti nel pieno rispetto delle normative anti-covid”.