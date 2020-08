In Italia nelle ultime 24 ore 384 contagi, di cui 138 in Lombardia. Solo la Valle d’Aosta non registra nuovi casi

Il Bollettino odierno sull’andamento del Coronavirus in Italia, reso noto dal Ministero della Salute, registra 384 contagi nell’ultimo giorno su 56.451 tampone eseguiti. Ieri i nuovi casi positivi erano stati 190 su 43.788 test elaborati. Il numero delle persone attualmente positive, invece, è diventato pari a 12.646, con un incremento di +164 nell’ultimo giorno. Sono 10 le persone che hanno perso la vita (di cui 5 in Lombardia), facendo salire il totale a quota 35.181. I ricoverati con sintomi sono 764 (+3) dei quali 41 (uuale a ieri) in terapia intensiva.

La Valle d’Aosta è l’unica regione dove non sono emersi nuovi casi di contagio. Mentre continuano ad essere alti i numeri in Lombardia dove sono 138 i nuovi casi registrati (a fronte dei 44 di ieri), 62 dei quali in provincia di Mantova dove si è sviluppato un focolaio in un’azienda agricola.