In Campania torna il caldo africano, afa e temperature fino a 40 gradi almeno fino a Ferragosto anche in costiera amalfitana e penisola sorrentina

Dopo alcuni giorni di tregua con temperature gradevoli e diminuzione dell’afa, in Campania torna il grande caldo che comincia a farsi sentire già nella giornata di oggi. Su tutta l’Italia, infatti, ritorna l’anticiclone africano che farà salire la colonnina del termometro. Anche in costiera amalfitana e penisola sorrentina aumenteranno umidità ed afa con temperature che raggiungeranno facilmente i 40 gradi. L’ondata di calore non ci darà tregua almeno fino a Ferragosto grazie all’aria calda in arrivo direttamente dal deserto del Sahara. Quindi, preparate ventilatori e condizionatori e godetevi questa settimana di agosto.