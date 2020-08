Il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli in giro per Sorrento, cantando in carrozza. Incanta il video del soprano Olga De Maio e del tenore Luca Lupoli, che, ispirati dal magico tramonto di Sorrento, in vacanza appunto nella meravigliosa cittadina della costiera, durante il tradizionale giro in carrozza, intonano il ritornello della celebre canzone Torna a Surriento, scritta e pubblicata dai fratelli Eugenio e Giambattista De Curtis Giovan Battista era poeta e musicista,presso l’hotel Tramontano della cittadina sorrentina.

Eugenio De Curtis avrebbe tratto ispirazione per il ritornello ascoltando il canto di un usignolo che riproduceva le prime cinque note, durante il soggiorno ospite presso l’Hotel Tramontano nella città di Sorrento.

La canzone fu preannunciata in pubblico per la prima volta nel 1902, eseguita probabilmente proprio da una coppia di cantanti : Giovanni Ambrosini e Maria Cappiello.

L’occasione fu quella in cui il presidente del consiglio Giuseppe Zanardelli alloggiò all’hotel di Guglielmo Tramontano, allora sindaco di Sorrento. Fu annunciato che il brano era stato composto su richiesta di Tramontano, per ricordare a Zanardelli di mantenere la promessa di far realizzare una serie di opere pubbliche necessarie a Sorrento tra le quali la più importante era la rete fognaria all’epoca inesistente. Successivamente la canzone fu replicata nel concerto di musiche e canzoni napoletane nel teatro Tasso e la canzone “Torna a Surriento”, nel testo e nella musica attuali, fu cantata, per la prima volta, nel 1904 a Napoli, in occasione della Piedigrotta Garibaldi.

Le voci dei due artisti lirici, hanno lasciato piacevolmente colpiti gli astanti, i visitatori e quanti hanno avuto la fortuna di essere presenti alla loro performance improvvisata, creando così, sullo sfondo del fantastico tramonto del belvedere di via Correale, come venuto fuori da un quadro dell’Ottocento napoletano, quell’ atmosfera di altri tempi!

Con questa iniziativa, nata in modo molto spontaneo, segno che nella vita dei due artisti la musica ed il canto sono indissolubili, hanno voluto esprimere una testimonianza ed un messaggio di ottimismo, positività e di buoni auspici perché anche nella città del Tasso la ripresa possa avvenire in tempi rapidi !