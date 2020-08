Il significato italiano di Jerusalema con cui Master KG sta facendo ballare il mondo.

Un fenomeno musicale. Si chiama “Jerusalema” e sta ottenendo un successo incredibile e probabilmente inaspettato la canzone scritta dal musicista e produttore africano Master KG. La canzone nasce come preghiera gospel, una nenia , un lamento di dolore, ma poi il ritmo la fa approdare alle cime vertiginose delle classifiche musicali internazionali, anche grazie a Tik-Tok che può rendere un pezzo un successo interplanetario, ridefinendo anche la scrittura e l’idea di alcune canzoni, è una cosa a cui potremmo abituarci.

La traduzione in italiano di Jerusalema IL CUI TESTO ORIGINALE è IN ZULU

guidami,

portami con te

non lasciarmi qui

Gerusalemme è la mia casa

guidami,

portami con te,

non lasciarmi qui

Il mio posto non è qui,

il mio Regno non è qui

guidami

portami con te

il mio posto non è qui

il mio Regno non è qui

guidami

portami con te

guidami

guidami

guidami

portami con te

Il testo originale di Jerusalema

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

