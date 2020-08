IL GOLFO DI SORRENTO. ALLA VIGLILIA DELL’ASSUNTA TUTTO PIENO

Una serie di imbarcazioni in rada, alla fonda nel Golfo di Sorrento, senza soluzione di continuità da Alimuri alla Tonnarella. Questa è la vista panoramica dalla Piazzetta Marinella. Yacht grandi e piccoli, tante barche a vela, e gozzi taxi. Imbarcazioni vintage , distinguibili dalla foggia forma a vaporetto o aerodinamici yacht in fibra di carbonio da 36 nodi come il Kahlilal. Un bel vedere che fa dimenticare per un pò, le giornate di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. L’augurio è che possano sostare quanto più a lungo possibile e fruire dei servizi che le nostre banchine sono in grado di offrire, trascorrere la serata a cena in uno dei tanti rinomati ristoranti della costa , se no il pranzo di ferragosto. Grande assente sarà lo spettacolo pirotecnico, perchè sugli spalti avrebbe provocato inevitabile assembramento.