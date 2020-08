Il Fleurtje arriva al porto di Castellammare

Il Fleurtje arriva a Stabia Main Port. Appartenuto ad un magnate greco è ancora un gioiello del mare ed uno dei più bei velieri al mondo. A tre alberi lungo 57 metri, è attraccato nel porto stabiese dopo avere veleggiato tra Capri e Nerano. In città gli armatori spagnoli stanno trascorrendo le loro vacanze a bordo e come base per visitare scavi archeologici e mete turistiche. Nel programma degli ospiti anche giro in scooter tra le vie del centro e shopping al Corso Vittorio Emanuele. Il mega yacht, costruito negli anni 60 e rimodernato nello scafo e all’interno l’ultima volta nel 2014, ospita a bordo 12 persone più nove di equipaggio. Costruito per John Carras, un magnate marittimo greco, la Caritas come fu chiamato lo yacht durante la sua realizzazione, ha poi battuto bandiera olandese. Ora si fa ammirare per gli amanti delle barche a vela, tra i modelli più apprezzati a livello internazionale.