Il Doodle di Google dedicato al chimico tedesco Julius Lothar Meyer. Con il Doodle di oggi, Google celebra Julius Lothar Meyer, chimico tedesco contemporaneo del chimico russo Dmitri Mendeleev, famoso soprattutto per aver realizzato la tavola periodica degli elementi. Poco dopo, in maniera del tutto indipendente, lo stesso Julius Lothar Meyer pubblicò una sua personale tavola periodica.

Julius Lothar Meyer nacque in una famiglia di medici a Varel, in Germania, il 19 agosto 1830. Inizialmente devoto agli studi in medicina, presto si interessò proprio alla chimica.

Dopo aver insegnato in diverse università tedesche, nel 1864 pubblicò un testo dal titolo “Die modernen Theorien der Chemie”, un trattato che includeva un sistema rudimentale per organizzare 28 elementi basandosi sul peso atomico. Dunque, un precursore della moderna tavola periodica. L’idea alla base della sua tavola era semplice e cioè che le proprietà chimiche e fisiche degli elementi che ci circondano non sono casuali, ma sono invece il frutto di un ordine preciso. Lothar Meyer intuì dunque che elementi che avevano proprietà simili avevano un peso atomico simile, oppure un peso atomico che aumentava in maniera regolare.

Meyer non fu però il solo: nel 1868, infatti, realizzò una tavola più dettagliata, ma, prima di poter procedere alla pubblicazione, Dmitri Mendeleev rilasciò il suo elaborato, che conteneva tutti gli elementi conosciuti fino ad allora, cioè 56, entrando nella storia.

Il paper di Meyer del 1870, da parte sua, fu comunque rivoluzionario, in quanto la sua dimostrazione grafica della relazione tra volume atomico e peso atomico fornì una prova della legge periodica, descrivendo pattern ciclici tra gli elementi.