Il Covid non ferma lo Stuzzichino, qualità e bellezza dalla famiglia De Gregorio Massalubrense Sant’Agata: Ristorante lo Stuzzichino qualità e bellezza nella scelta dei piatti della tradizione come il gateu di patate con pomodorini freschi e basilico, pescato del giorno mousse al cioccolato e ilitico sorbetto al limone fatto al momento e tanta tanta simpatia e staff preparatissimo anche in sala. Complimenti a Mimmo per l’accoglienza ed auguri alla mamma per l’onomastico da tutto lo staff di Positanonews!!!

