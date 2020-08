Il 2020 anno della Caretta caretta

Il 2020 passerà agli annali non solo come l’anno della pandemia ma anche come quello della tartaruga Caretta caretta. In Campania, infatti, gli esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn confermano il censimento di 25 nidi; 160 invece quelli ritrovati in tutte le spiagge italiane. Il bilancio 2020 ci dice anche che è stato superato abbondantemente il numero di nidi rinvenuti negli anni scorsi: 62 in Sicilia, 58 in Calabria, 25 in Campania, 8 in Puglia, 4 in Toscana, 3 nel Lazio. Un’ottima notizia, visto che la specie Caretta caretta è ancora a rischio estinzione. Si stima che ogni anno, solo nel Mediterraneo, muoiano più di 40mila esemplari per via di incidenti con le imbarcazioni, intrappolate nelle reti da pesca, impigliate negli ami e per l’ingestione della famigerata plastica scambiata per cibo. Il controllo delle spiagge da parte di volontari di varie associazioni ambientaliste e guardie zoofile quest’anno si è rivelato fondamentale, ma non bisogna trascurare anche il fattore ambientale legato all’aumento delle temperature dovuto ai cambiamenti climatici, che certamente ha influito sul comportamento di questi rettili marini che mai come quest’anno sono riusciti a depositare con serenità le proprie uova in vecchi e nuovi siti. Ci auguriamo che l’attenzione per le tartarughe marine resti viva, e che non diventi una moda passeggera legata ad un’estate molto particolare.

di Luigi De Rosa

(foto tratta dal web)