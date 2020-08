I tre contagiati di Vico Equense in quarantena a Meta. Il sindaco Tito: “Stanno bene, situazione sotto controllo”. Il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook per rassicurare i cittadini sulla situazione dei tre contagiati di Vico Equense, in quarantena proprio a Meta:

Il dipartimento di prevenzione per conoscenza mi ha comunicato che tre cittadini di Vico sono risultati positivi e stanno facendo la quarantena a Meta. Vi posso assicurare che i soggetti stanno bene e non presentano sintomi che possono farci preoccupare. Sto in contatto con il Sindaco di Vico, posso tranquillizzarvi che la situazione è sotto controllo”.