I giovani di “Positano non si Lega” ci provano e non si arrendono. Gli scenari degli anti Guida a sei giorni dall’ora x

Positano ( Salerno ) . La situazione politica a meno sei giorni dalla presentazione delle liste è ancora ferma alla candidatura di Giuseppe Guida per l’Alba della Libertà, come successore del sindaco Michele De Lucia, che non potrà ricandidarsi per il divieto del doppio mandato. I riflettori sono stati puntati sull’ex sindaco Domenico Marrone che sembra non si ricandiderà. E gli altri? Mancano sei giorni all’ora x, quella della presentazione delle liste, probabilmente si deciderà tutto in quel momento. Sarà una elezione anomala in tutti i sensi non solo per il Coronavirus Covid-19 questa del 2020

I giovani di “Positano non si Lega” ci provano e non si arrendono.

Ci stanno provando lo stesso. L’obiettivo era far guidare il gruppo dall’ex sindaco Domenico Marrone, che dava esperienza al gruppo, ma Marrone, come fra l’altro ha sempre detto, ha declinato definitivamente la possibilità di candidarsi. Ma i ragazzi , e sopratutto le ragazze, della perla della Costiera amalfitana , protagonisti della manifestazione “Positano non si Lega” anti Salvini sulla Spiaggia Grande non si arrendono. Continuano a vedersi nonostante il clima afoso e l’aria di festa del ferragosto. Vogliono provare a creare un’alternativa e, volendo, potrebbero farcela. Una decina di candidati e bastano trenta firme per presentare una lista. Non sappiamo se ci riusciranno, ma è già una nota positiva che dei giovani si vedano e si confrontano per fare politica e solo per questo vanno incoraggiati.

E Lorenzo Cinque?

L’ex assessore al turismo ed albergatore Lorenzo Cinque aveva manifestato l’intenzione di candidarsi a sindaco “sempre che vi siano le condizioni” , con lui ci sarebbe anche l’ex assessore, e imprenditore marittimo, Giuseppe Fusco , ma anche un gruppo di persone che comunque potrebbero avere la possibilità di formare una lista o di una fusione con il gruppo dei giovani.

Cosa sta facendo il vicesindaco Francesco Fusco?

Il vicesindaco Fusco ma palesato la sua amarezza per la scelta di Guida, dopo aver rivestito per un decennio la veste di vice sindaco di De Lucia, con il quale ha avuto un percorso politico quasi ventennale. Tutti gli scenari erano, e sono, possibili, ma Fusco ha negato ogni incontro o trattativa con Marrone e con Cinque. La possibilità di un rientro nell’Alba della Libertà non è escluso.