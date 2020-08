Nella visita guidata di oggi, giovedì, al Museo Correale, il Conte Correale e sua sorella hanno accolto i visitatori con una piccola piece teatrale dedicata alla Maddalena di Artemisia Gentileschi. Evidenziando l’importanza del restauro per l’attribuzione dell’opera e soprattutto per inserirla nel circuito internazionale espositivo di mostre a tema. Sisa Iaccarino e Ambrogio Coppola , attori del laboratorio teatrale dell’UNITRE di Piano, in ricercati costumi d’epoca , hanno raccontato la storia del quadro di Artemisia, in cui prima del restauro in si vedeva il teschio penitenziale. La primissima volta di questa presenza impossibile del Conte Correale tra i visitatori, ha destato maraviglia e curiosità, concludendosi in un lungo applauso.

Ai visitatori concittadini è stato offerto pane e cipolla per immergerli in maniera multisensoriale nella visita alle sale del seicento napoletano e sorrentino.Esso e conosciuto come il secolo della peste , delle eruzioni, della rivoluzione, del terremoto del 1688, dell’arrivo del Caravaggio.

