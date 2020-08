Hacker entra nel sito di Unico Campania, migliaia di dati sensibili finiscono in rete

Il sito del Consorzio Unico Campania è stato hackerato. Unico Campania gestisce gli abbonamenti per i trasporti pubblici locali e nel sito sono presenti ovviamente migliaia di dati sensibili degli utenti. Parliamo di circa 2.800 pagine che contengono più di 65.000 indirizzi email e password che, a seguito dell’hackeraggio, sono stati resi visibili sul web. Per fortuna si è corsi subito ai ripari e la società ha provveduto in tempi brevissimi a disattivare tutte le password violate ed attualmente sono in corso le verifiche per cercare di ricostruire quanto accaduto. Dal Consorzio Unico Campania rassicurano che non è più possibile accedere agli account legati alle password svelate.

Nonostante le password siano state disattivate il Consorzio Unico Campania consiglia, comunque, agli utenti di cambiarle per una maggiore sicurezza anche perché spesso gli utenti tendono ad utilizzare la stessa password per diversi profili che potrebbero, quindi, essere a rischio.