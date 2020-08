Grande successo per “Azzurro – La Festa del Mare di Atrani”: due giorni di spettacoli nel rispetto delle normative vigenti.

Grande successo per “Azzurro – La Festa del Mare di Atrani” che ha allietato il borgo costiero venerdì 28 e sabato 29 agosto. L’evento, che ha visto la direzione artistica di Alessandro D’Auria ed è stato realizzato con il sostegno della Regione Campania attraverso la Scabec, organizzato dal Comune di Atrani, ha attirato un considerevole numero di persone che hanno assistito, nel rispetto di tutte le norme anticovid, agli spettacoli itineranti e al concerto di Peppe Barra. Tanti i visitatori che, prima di assistere agli spettacoli, hanno gustato un piatto a base di pesce azzurro nei caratteristici ristoranti di Atrani che, per l’occasione della festa, hanno creato un piatto ad hoc. Quest’anno, infatti, l’Amministrazione Comunale ha evitato l’organizzazione di stand gastronomici per tenere maggiormente sotto controllo il flusso di persone senza far rinunciare gli stessi a gustare pesce azzurro in tutta sicurezza. Fondamentale la presenza dei volontari della P.A. Millenium di Amalfi e dei tanti ragazzi di Atrani che si sono messi a disposizione del paese per controllare che le persone osservassero le norme anticovid: misurazione della temperatura corporea, braccialetto di accesso al centro storico del paese e visione degli spettacoli solo su prenotazione i compiti eseguiti dai volontari. Venerdì 28 i visitatori hanno potuto ammirare la bravura degli attori dello spettacolo itinerante “Lo Guarracino” che si è svolto nei punti più caratteristici del paese. Lo spettacolo, un adattamento teatrale di Antonio Melissa, con regia di Antonio Melissa e Alessandro D’Auria e con Massimo Masiello, Lalla Esposito, Raffaele Esposito e Diletta Acanfora, Giuseppe Pisacane, Matteo Mauriello e il corpo di ballo Le Divine, ha conquistato il pubblico che ha omaggiato gli attori con calorosi applausi. Non da meno lo spettacolo “Musica in Piazza” al Largo Alagno con Nuccia Paollillo, Giovanni Del Sorbo alla chitarra, Pietro Giordano al violino e al mandolino e Andrea Laudano alle percussioni e all’organetto, spettacolo che ha riscosso un grande apprezzamento. Fiore all’occhiello della serata di venerdì 28 agosto il concerto “Tiempo” di Peppe Barra in Viale delle Metamorfosi con Paolo Del Vecchio alle chitarre e mandolino; Luca Urciuolo al pianoforte e fisarmonica; Ivan Lacagnina alle percussioni e Sasà Pelosi al basso acustico. L’artista partenopeo ha affascinato il pubblico con la sua ironia e il suo repertorio costituito da testi classici, canzoni e tammurriate: quasi due ore di concerto a pochi passi dal mare che hanno reso indimenticabile la serata. Secondo appuntamento quello di ieri, sabato 29 agosto, non da meno, con lo spettacolo itinerante “Lo Guarracino” e lo “Spettacolo del Mare” con artisti di strada e performance dedicate al mondo Marino in Spiaggia e viale delle Metamorfosi che hanno attirato l’attenzione di grandi e piccini. “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno permesso la riuscita di questo splendido evento – ha dichiarato il sindaco Luciano de Rosa Laderchi -. In primis la Regione Campania e la Scabec, e poi Alessandro D’Auria, tutti gli artisti, il maestro Peppe Barra, tutti i volontari, i tecnici, i ristoratori e i tanti visitatori che hanno partecipato a questa due giorni rispettando le normative regionali e nazionali”.