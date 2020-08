Grande soddisfazione per Positanonews: “Grazie, le dirette durante il lockdown ci hanno dato conforto”. Grande soddisfazione nel corso della domenica mattina di oggi, 23 agosto 2020, per Positanonews che, da sempre, ha come primo interesse tutti i cittadini, in particolar modo quelli della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana. Ed è proprio per i cittadini che, nel corso della pandemia di Coronavirus e del conseguente lock down, è nato il Positanonews TG, un appuntamento giornaliero in collegamento con ospiti diversi, con lo scopo di tenerli sempre informati e di provare a sollevar loro l’umore in un periodo particolarmente difficile per la storia italiana e, più in generale, mondiale.

Oggi, abbiamo avuto la conferma di essere riusciti in questo obiettivo, tramite una telefonata giunta in redazione: “Grazie – hanno detto – le vostre dirette ci hanno dato conforto”.