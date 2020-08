Governo: “Discoteche da chiudere”, arriva il “No” di alcune Regioni

Al centro delle polemiche, delle discussioni. e della discordia in generale, sono le discoteche. Dopo l’ennesimo monito lanciato dal Comitato tecnico scientifico – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – il governo è uscito allo scoperto: tenere le discoteche aperte «rappresenta un rischio serio per la diffusione del coronavirus». E’ pressing sulle Regioni, che di loro iniziativa hanno autorizzato l’attività dei locali non al coperto, per adottare misure più drastiche sempre nell’ottica di contenere la diffusione del Covid-19 soprattutto tra i giovani.

Sul tema, domani 14 agosto potrebbe esserci un nuovo incontro tra l’esecutivo e i governatori dopo che nel vertice di ieri non si è trovato un accordo. Mentre il governo spinge per chiudere discoteche e stabilimenti balneari attrezzati con questo tipo di strutture, soprattutto in vista del Ferragosto e considerando l’aumento dei casi di coronavirus in Italia, alcuni presidenti rimangono per il no. Visto che non si è trovato un accordo, non è stata presa una decisione a livello nazionale.