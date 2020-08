Giuseppe Moscarella, 24 anni, di Torre del Greco: è lui il nuovo Mister Italia 2020! Eletto ieri sera a Pescara ed incoronato da Anna Falchi, il giovane Torrese è un laureando in Economia e Management internazionale con la passione per la recitazione e il sogno di diventare un attore di Hollywood. “Sono sincero, non pensavo di vincere, devo ancora realizzare. Non ho chiuso occhio tutta notte, forse adesso comincerò a rendermi conto di essere il nuovo Mister Italia”, le prime parole del neo Mister Italia all’indomani dell’elezione. Il suo sogno nel cassetto: “Vorrei affermarmi nel mondo del cinema come attore. I miei modelli sono Sylvester Stallone e Raul Bova, e il sogno è quello di volare ad Hollywood per formarmi professionalmente negli Studios. Attualmente frequento l’Accademia a Napoli. Amo Torre del Greco, la città dei coralli. Facendo l’università e l’accademia, vivo però buona parte della settimana a Napoli, quindi mi sento un napoletano a tutto tondo. Dedico questa vittoria ai tanti amici e concittadini che hanno fatto il tifo per me da Torre del Greco, ma in primo luogo lo dedico a mia madre”.