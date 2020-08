Giuseppe Maggio in Costiera: relax tra Amalfi e Positano per l’attore targato Netflix

Anche Giuseppe Maggio, attore Netflix nella la serie tv Baby in arrivo con la terza stagione, si rilassa tra Amalfi e Positano. Vieneme n’ata vota dint’o suonno. Portame sempe Amalfi pe’ curnice – questo il contenuto del post del giovane attore di origini romane.

Ha esordito al cinema nel 2009 nella pellicola “Amore 14” di Federico Moccia. Nel 2013 è uno dei protagonisti del film “Un fantastico via vai”, per la regia di Leonardo Pieraccioni. Sempre nello stesso anno fa parte del cast della quinta stagione della serie televisiva “Provaci ancora prof!”. Nel 2018 viene scelto per interpretare il personaggio di Fiore nella serie televisiva italiana “Baby“, diretta da Andrea De Sica, Anna Negri e Letizia Lamartire, prodotta da Fabula Pictures, distribuita da Netflix.