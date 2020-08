La giornata di Giovedi 13 agosto si apre con una vista guidata gratuita a tema presso il MUSEO CORREALE. Appuntamento alle 10.30 e alle 11.30 all’ingresso di Via Califano, procedura del protocollo anticovid , con mascherina , rilievo temperatura. La visita ha per tema il ‘600 a Napoli, i partecipanti avranno modo di incontrare nei saloni il Conte Alfredo e la sorella Lauretta, una breve piece teatrale per la serie i dialoghi impossibili. Prevista colazione a buffet con pane nero e cipolla, tipica popolare seicentesca.

-Piano di Sorrento. Massimo Cacciari al Centro Zama di madonna di Rosella

-Agerola Parco della Colonia Montana, ore 21.00 Festival Agerola sui sentieri degli dei PREMIO “AGEROLA ALLA CARRIERA” TOSCA IN DIREZIONE MORABEZA ingresso su prenotazione su www.proagerola.it

– Maiori Anfiteatro del Porto di Maiori, ore 21.00 BIAGIO IZZO prenotazione obbligatoria al +39 389 672 9968

-Minori Piazzetta Maggiore Garofalo, ore 21.30 MANDOLINIAMO

Accademia mandolinistica napoletana diretta dal M° Mauro Squillante

ingresso libero