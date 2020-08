Gianni Morandi in vacanza nel Cilento: giorni di relax ad Acciaroli. Il cantante bolognese sta trascorrendo qualche giorno di relax nel Cilento, insieme a parenti ed amici. Non solo, proprio nel Cilent, il musicista ha dei parenti. Infatti, suo cognato, originario di Cannalonga, ha casa ad Acciaroli, in costiera cilentana. A rivelarlo ai suoi fans, con uno scatto postato sulla sua seguitissima pagina Facebook, nel quale è ritratto proprio il famoso cantautore, amatissimo ancora da milioni di fan di tutte le età, mentre ammira uno splendido tramonto.

Si rinnova, dunque, l’amore di Gianni Morandi per il Cilento, una terra della quale ha sempre molto apprezzato le bellezze naturalistiche e le tipicità culinarie.