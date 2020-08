Segnalazione di Pino Cotarelli – Al MACA di Anagni (FR), mostra e catalogo “CAI 20”, 05-25.09.2020.

Sarà inaugurata sabato 5 settembre 2020, alle ore 18, al nuovo Museo d’Arte Contemporanea di Anagni (FR) una collettiva denominata “CAI 20”.

Sono 110 gli artisti che hanno aderito all’iniziativa, provenienti da varie regioni italiane, gli stessi artisti che sono presenti sul “CAI 20”, acronimo di Catalogo Artisti Italiani 2020.

Il curatore della mostra Gianpaolo Coronas precisa che: “Durante il “lockdown”, mentre l’Italia era ferma, ho pensato a una ricognizione sull’arte contemporanea italiana, la quale avrebbe dovuto avere la sua concretizzazione in un importante catalogo che potesse racchiudere per grandi linee biografie, cenni critici e foto rappresentative dei lavori di almeno un centinaio di artisti. Sono stati 110 gli artisti che hanno, prontamente, risposto positivamente al progetto. Il catalogo verrà presentato, ufficialmente, al vernissage della mostra di Anagni. Corredato di codice ISBN, verrà spedito alle Biblioteche Nazionali di Napoli, Roma e Firenze, oltre che alle più autorevoli gallerie d’arte contemporanea Italiane. Per la realizzazione del catalogo e per l’organizzazione della mostra mi sono avvalso della collaborazione dell’associazione culturale “Terra Madre“ di cui Salvatore della Peruta è il Presidente e di addetti al settore di altissimo livello, come Angelo Bacci cuore e mente de “La Biennale di Venezia”, da oltre 40 anni, architetto, scrittore e critico d’arte; di Federico Caloi, critico d’arte milanese, nonché filosofo e presentatore televisivo di trasmissioni legate al mondo dell’arte; di Maurizio Vitiello, sociologo e critico d’arte napoletano di caratura internazionale; di Luigi Fusco scrittore e critico d’arte casertan; di Alberto Molinari, Presidente del MACA – Museo d’Arte Contemporanea di Anagni -, importante gallerista romano (Galleria Plus Arte Puls, di Viale Mazzini, 1 a Roma).”

La mostra al MACA, Viale G. Matteotti, 2 di Anagni (FR), sarà visitabile fino al 25 settembre 2020.

Gli artisti considerati sono: MANOLA ANDREANI – ERICA APPIANI – ARVEDO ARVEDI – LUCA BALLESTRA – GIOVANNI BALZANO – GIOVANNI BANDINELLI – MASSIMILIANO BERGANTIN – NORMA BINI – SELENE BONAVITA – MARILU CAMINITI – PAOLA CAPRIOTTI – IULA CARCIERI – NICOLA CAROPPO – MANUELA CARUSO – GEROLAMO CASERTANO – MARIA LUISA CASERTANO – ELISABETTA CASTELLO – ROSSELLA CAVAGNUOLO – ALFREDO CELLI – BIAGIO CERBONE – ANNALISA CERIO – SIMONE CIAMPA – SONIA CYPRO – SLOBODANKA CIRIC – MASSIMO CLEMENTE – AIRIN COL – GIORGIA CONIGLIO – MAURIZIO SCHACHTER CONTE – ANNA COPPOLA – ALFREDO CORDOVA – CARLO CURATOLI – CARMELA CUSANO – MARIA PIA DAIDONE – ANNA D’ELIA – MARIANNA DE ROSA – DANIELA DELLE FRATTE – VINCENZO DEL SIGNORE – EVAN DE VILDE – ROSANNA DI CARLO – ANNA DI MARIA – ROBERTA DI MAURIZIO – LUCIA DI MICELI – GLORIA MILENA DIVIZIA – CARLO ERRICO – GIULIANA FARINARO – VITTORIO FUMASI – CARMINE GALIE’ – CINZIA GIORGI – GASPARE GISONE – MATILDE GIUDICELLI – LUIGI GUARINO – JAGI – MARIA LA MURA – DAVIDE LIBERATORE – FRANCESCO LOLIVA – LORENZO POMPEO LOMBARDO – DONATO LOTITO – CARMINE CARLO MAFFEI – RITA MANTUANO – PATRIZIO MARAFINI – MILA MARANIELLO – EMIDIO MASTRANGIOLI – WIOLETTA AGNIESZKA MELER – ALESSANDRA MERENDA – FRANCESCO MINOPOLI – MAURO MOLINARI – FRANCESCA MORETTI – SALVATORE OPPIDO – GIOVANNI ORLACCHIO – JACK OTTANIO – ROBERTO PALLESTRONG – GRAZIA PALOMBA – LORENZO PALUMBO – SIMONETTA PANTALLONI – ANDREA PESCIAIOLI – NICOLA PICA – FERNANDO PISACANE – GIUSEPPE PISACANE – MARIA PISCITELLI – VINCENZO PIZZORUSSO – LIALA POLATO – GUSTAVO POZZO – ALESSANDRO PRIOLO – FRANCESCA PROVETTI – ELEONORA PULCINI – ANGELO RAHO – DELIA MARIA RUSU – FRANCESCO SABATINO – RENZO SBOLCI – MANUELA SCANNAVINI – ANNA SECCIA – COSTANTINO SGAMATO – GRAZIA SMILOVICH – ALBERTO SORDI – MIRETTA SPARANO – ARTURO STABILE – GIUSEPPE STARO – MARCO TANSINI – ALGIDA TEMIL – PATRIZIA TUMMOLO – ANTONIETTA VAIA – VITTORIO VANACORE – GIUSI VELLONI – SONIA VINACCIA – BERNARDA VISENTINI – HASSAN YAZDANI – RAFFAELLA ZAMBRANO – LUISA ZANDEGIACOMO – ZENA – ANTONIO ZENADOCCHIO.

Pino Cotarelli